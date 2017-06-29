«Енисей» упустил победу над «Химками», пропустив два мяча в концовке матча

Гащенков перешел из «Химок» в «Амкар» «Амкар» заключил трехлетний контракт с 25-летним полузащитников Михаилом Гащенковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Юрий Калитвинцев: По матчу с «Карабахом» не сказал бы, кому из нас через две недели играть в Лиге чемпионов Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал ничью с азербайджанским «Карабахом» (1:1) в контрольном матче.