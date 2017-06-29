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«Енисей» упустил победу над «Химками», пропустив два мяча в концовке матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Енисей» под руководством Дмитрия Аленичева провел товарищеский матч с «Химками».

Игра состоялась в Новогорске и завершилась ничейным результатом – 2:2.

Отметим, что красноярский клуб имел преимущество в два мяча, но его соперник сумел спастись от поражения, забив на 86-й минуте и 89-й минутах.

Товарищеский матч

«Енисей» – «Химки» – 2:2

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