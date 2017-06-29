Бывший хавбек «Рубина» Эдуардо стал игроком «Витории»

Как сообщает пресс-служба «Витории», бывший хавбек казанского «Рубина» Карлос Эдуардо стал игроком бразильской команды на правах свободного агента.

Напомним, предыдущим клубом игрока был «Атлетико Минейро», за который футболист провел лишь 14 матчей во всех турнирах.

Добавим, что «Рубин» приобрел Эдуардо в 2010 году за 20 млн евро, но игрок так и не смог раскрыться, большую часть времени восстанавливаясь после травм.

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