Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бывший хавбек «Рубина» Эдуардо стал игроком «Витории»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Витории», бывший хавбек казанского «Рубина» Карлос Эдуардо стал игроком бразильской команды на правах свободного агента.

Напомним, предыдущим клубом игрока был «Атлетико Минейро», за который футболист провел лишь 14 матчей во всех турнирах. 

Добавим, что «Рубин» приобрел Эдуардо в 2010 году за 20 млн евро, но игрок так и не смог раскрыться, большую часть времени восстанавливаясь после травм. 

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛПолоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Айнтрахт» подписал Алле и КамадуФранкфуртский «Айнтрахт» объявил о двух трансферах. Команду пополнили французский нападающий Себастьен Алле, ранее выступавший за «Утрехт», и японский полузащитник Даити Камада из «Саган Тосу».Гащенков перешел из «Химок» в «Амкар»«Амкар» заключил трехлетний контракт с 25-летним полузащитников Михаилом Гащенковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Экс-полузащитник «Зари» Липартия стал игроком «Анжи»Грузинский полузащитник Джаба Липартия перешел в «Анжи». Его предыдущим клубом была луганская «Заря».Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хужеПереход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хужеК самому Дмитрию Полозу никаких вопросов: но из-за клуба, в котором он дорос до сборной, его продвижение вызывает вопросы.Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сборная Чили вышла в финал КК, а Азмун заинтересовал «Лацио». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» Клрдобу«Кельн» заплатил 17 млн евро за форварда «Майнца» КлрдобуНападающий «Майнца» Джон Кордоба продолжит карьеру в «Кельне», сообщает официальный сайт «козлов».Карсдорп официально стал игроком «Ромы» (фото)Сегодня состав «Ромы» пополнил защитник «Фейеноорда» Рик Карсдорп. Как сообщает пресс-служба «волков», сумма трансфера составила 14 млн евро.Бывший футболист московского «Локомотива» стал игроком «Домжале» (фото)Как сообщает пресс-служба «Домжале», бывший полузащитник московского «Локомотива» Сенияд Ибричич подписал с командой однолетний контракт.Полоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будетПолоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будетОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о новых трансферах «Зенита».Нападающий «Суонси» Гомис перешел в «Галатасарай»Нападающий «Суонси» Бафетимби Гомис перешел в «Галатасарай», сообщается на официальном сайте валлийского клуба.Полузащитник «Глазго Рейнджерс» перешел в «Габалу»«Габала» заключила контракт с полузащитником шотландского «Глазго Рейнджерс» Энди Халлидэйем.Экс-защитник «Зенита» перешел в «Енисей» (фото)Как сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня состав красноярской команды пополнил 23-летний защитник Давид Мильдзихов.«Анжи» объявил о переходе Багаева и Полуяхтова (фото)Как сообщает пресс-служба «Анжи», сегодня махачкалинский клуб заключил соглашения с двумя защитниками - Аланом Багаевым и Владимиром Полуяхтоввым.Агент: У Ротаня были предложения из России, которые он не мог принять по политическим причинамАгент Вячеслав Заховайло сказал, что у бывшего полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня были предложения из России. Напомним, что Ротань перешел в пражскую «Славию».Уругвайский форвард Гомес стал игроком «Сельты»«Сельта» подписала уругвайского нападающего Макисимилано Гомеса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Дмитрий Полоз: Манчини сказал, что нуждается во мне и хотел бы видеть в «Зените»Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Дьеду перешел из «Анже» в «Бристоль Сити»Сенегальский нападающий Фамара Дьеду покинул французский «Анже» и стал игроком клуба чемпионшипа «Бристоль Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Александр Ерохин: В «Зените» на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в РоссииПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.
Футбол
Константин Сарсания: Мак хочет перейти в ПАОК. Будем рассматривать и аренду, и продажу игрока
Футбол
Сергей Паршивлюк: Я слежу за тем, что происходит в «Спартаке»
Футбол
Евгений Гинер: Это был последний Кубок конфедераций. Он просто никому не нужен
Футбол
«Челси» вступил в борьбу за Маноласа
все новости
Карлос Эдуардо
Карлос Эдуардовсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы