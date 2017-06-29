«Айнтрахт» подписал Алле и Камаду
Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о двух трансферах. Команду пополнили
французский нападающий Себастьен Алле,
ранее выступавший за «Утрехт», и японский полузащитник Даити Камада из «Саган
Тосу».
Оба игрока подписали контракт на четыре года. В прошлом сезоне 23-летний
Себастьен Алле провел 39 матчей за «Утрехт» и забил 16 мячей при шести голевых
передачах. 20-летний Даити Камада в 18 матчах за «Саган Тосу» забил пять мячей
при двух голевых передачах.
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