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Анфиса Резцова: В 90-е пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал

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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала о некоторых деталях взаимоотношений российских биатлонисток и тренеров.

«Плохое началось уже в мою бытность, в переходные девяностые. Пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал, а потом таких, которые нравились тренерам, и в команды брали… Не по спортивным способностям, а по постельным! Стали скатываться…

А еще появились деньги. Большая коммерция. Купи – продай. Странная политика приглашать иностранных тренеров на колоссальные зарплаты – несмотря на языковый барьер, разность культур, извечную конкурентность. Непонятно, зачем? Чем наши хуже?

Ведь совершенно ясно, что иностранцам невыгодно, если мы побеждаем! Все стало противно. Как будто, кто-то специально взялся разрушать наши достижения, пробуждать в людях темное! Надеюсь русский характер все-таки сможет этому противостоять… Кое-какие сдвиги, слава Богу, уже начались», - цитирует Резцову журнал «Андрей».


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