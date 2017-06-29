Андрей Червиченко: Прогресса у сборной нет, даже на Евро-2016 местами играли лучше

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги Кубка конфедерации.

– Сейчас главный вопрос: прогрессирует ли наша сборная? На мой взгляд, по сравнения с ЧМ-2014 и Евро-2016, если не в результатах, то в игре прогресс есть.

– Не согласен. В мастерстве прогресса нет. Даже на Евро, мне кажется, команда местами играла получше.

– А как же второй тайм с португальцами, чилийцами, первый тайм с мексиканцами?

– Думаю, самоотдача португальцев на Евро и на Кубке Конфедерации – две большие разницы. У нас был энтузиазм, а с Мексикой был рвущий жилы Жирков. А кто у нас в мастерстве прибавил? Класс наших футболистов падает. Смены поколений не произошло, техничных игроков нет. Да, вроде бы Джикия прибавил, но мастерством и он не блещет. Вот в чем самая главная проблема. А проблема эта о того, что в стране наплевательское отношение к детским школам и детским тренерам. Они получают даже меньше учителей. Поэтому у детских тренеров нет заинтересованности – отбыл свое время и пошел домой.