Назван состав женской сборной России на Евро-2017
Тренерский штаб женской сборной
России по футболу назвал состав команды на чемпионат Европы-2017.
Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Заявка сборной России выглядит так:
Вратари: Алена
Беляева («Чертаново» Москва), Татьяна Щербак («Кубаночка» Краснодар), Елизавета
Щербакова («Россиянка» Московская область).
Защитники: Анна Беломытцева, Дарья Макаренко, Елена Медведь,
Татьяна Шейкина (все – «Рязань-ВДВ» Рязань), Эльвира Зиястинова, Анна Кожникова
(обе – ЦСКА Москва), Екатерина Морозова («Чертаново» Москва), Наталья Солодкая
(«Кубаночка» Краснодар).
Полузащитники: Марина Кисконен, Маргарита Черномырдина (обе –
«Чертаново» Москва), Елена Морозова («Кубаночка» Краснодар), Екатерина
Пантюхина, Анастасия Поздеева (обе – «Звезда-2005» Пермь), Надежда Смирнова,
Екатерина Сочнева, Анна Чоловяга (все – ЦСКА Москва), Марина Федорова
(«Рязань-ВДВ» Рязань).
Нападающие: Насиба Гасанова («Кубаночка» Краснодар), Елена
Данилова («Рязань-ВДВ» Рязань), Надежда Карпова («Чертаново» Москва).
Чемпионат Европы пройдет с 16 июля по 6 августа в
Голландии. На групповом этапе турнира россиянки сыграют с Италией,
Швецией и действующим обладателем титула Германией. Путевки в 1/4 финала
завоюют две лучшие команды из группы.