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Президент «Амкара» объявил о продлении контракта с Гаджиевым

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Как сообщил президент «Амкара» Геннадий Шилов, пермский клуб подписал новое соглашение с российским специалистом Гаджи Гаджиевым.

«Сегодня на собрании с командой я объявил, что контракт с Гаджиевым подписан на три года. Со всеми ведущими игроками переподписаны контракты на три года, а это 98 процентов команды. Перед клубом стоит задача в течение трех лет достойно представлять клуб и Пермский край в Российской футбольной премьер-лиге.

Мы планируем приобрести одного нападающего и одного опорника. Мы уже взяли молодых игроков из первого дивизиона, которые, думаю, дополнят команду», – цитирует Шилова агенство «Р-Спорт».

Напомним, «Амкар» по итогам прошлого сезона занял 10-е место в РФПЛ. Гаджиев работает в клубе с конца декабря 2014 года.

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