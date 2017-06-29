«Зенит» интересуется защитником «Сан-Паулу»

Как сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Сан-Паулу» Карлос Таварес может продолжить карьеру в «Зените».

По информации источника, сделка состоится в ближайшее время при согласии руководства бразильского клуба.

Напомним, в текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста пять матчей и две голевые передачи в чемпионате Бразилии, а также участие в одной игре Копа Зюдамерикана.

Контракт игрока с «Сан-Паулу» истекает 30 июня 2019 года. По информации Transfermarkt.de, стоимость Тавареса составляет 200 тысяч евро.

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