«Зенит» интересуется защитником «Сан-Паулу»
Источник: TuttomercatowebКомментарии
Как сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Сан-Паулу» Карлос Таварес может
продолжить карьеру в «Зените».
По информации источника, сделка состоится в ближайшее время
при согласии руководства бразильского клуба.
Напомним, в текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста
пять матчей и две голевые передачи в чемпионате Бразилии, а также участие в
одной игре Копа Зюдамерикана.
Контракт игрока с «Сан-Паулу» истекает 30 июня 2019 года. По информации Transfermarkt.de, стоимость Тавареса составляет 200 тысяч евро.
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