«Барселона» нашла замену Верратти в «Манчестер Юнайтед»
Источник: Sport.esКомментарии
Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника сборной Италии Марко Верратти.
Как сообщает Sport.es, в случае, если сине-гранатовым не удастся пригласить 24-летнего хавбека, каталонский клуб постарается приобрести игрока «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру.
Отметим, что последний знаком с новым наставником «Барселоны» Эрнесто Вальверде по работе в «Атлетике» из Бильбао.
При этом источник уверяет, что испанцы также проявляют интерес с полузащитнику «Лестера» Рияду Марезу.
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