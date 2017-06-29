Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Барселона» нашла замену Верратти в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Sport.esКомментарии

Руководство «Барселоны» продолжает вести переговоры с «ПСЖ» по трансферу полузащитника сборной Италии Марко Верратти.

Как сообщает Sport.es, в случае, если сине-гранатовым не удастся пригласить 24-летнего хавбека, каталонский клуб постарается приобрести игрока «Манчестер Юнайтед» Андера Эрреру.

Отметим, что последний знаком с новым наставником «Барселоны» Эрнесто Вальверде по работе в «Атлетике» из Бильбао.

При этом источник уверяет, что испанцы также проявляют интерес с полузащитнику «Лестера» Рияду Марезу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Полоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛПолоз и Ерохин перешли в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»Бывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.Константин Сарсания: Мак хочет перейти в ПАОК. Будем рассматривать и аренду, и продажу игрокаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном уходе полузащитника Роберта Мака из петербургского клуба.«Челси» вступил в борьбу за МаноласаКак сообщает Sky Sports, «Челси» рассматривает возможность приобретения защитника «Ромы» Костаса Маноласа.Смолов может перейти в «Спартак»Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Спартак». Об этом в своем твиттере сообщил главный редактор агентства «Р-Спорт» Василий Конов.«Арсенал» не может договориться с «Лионом» по трансферу ЛяказеттаПереговоры между «Арсеналом» и «Лионом» о переходе форварда Александра Ляказетта пока не увенчались успехом. Об этом сообщают британские СМИ.«Спартак» интересуется полузащитником «Фрозиноне» КраглемИнтерес к полузащитнику «Фрозиноне» Оливеру Краглю проявляет «Спартак». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Спартак» готов приобрести защитника «Кротоне»«Спартак» готов приобрести защитника «Кротоне»Как сообщает Sky Sport Italia, московский «Спартак» собирается приобрести защитника «Кротоне» Федерико Чеккерини.«Бавария» выбыла из борьбы за Санчеса, игрок близок к переходу в «Манчестер Сити»Как сообщает Mirror, руководство мюнхенской «Баварии» отказалось от идеи приглашения нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.Драгун может сменить «Оренбург» на солигорский «Шахтер»Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун может вернуться на родину. Интерес к нему проявляет солигорский «Шахтер».«МЮ» по просьбе Моуринью нацелился на хавбека «Мидлсбро»Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» вместе с руководством «красных дьяволов» продолжает работу по усилению состава.«Зенит» продолжит переговоры по приобретению Маноласа«Зенит» не оставляет надежды приобрести защитника «Ромы» Костаса Маноласа. Об этом сообщают итальянские СМИ.Доннарумма продлит контракт с «Миланом» с возможностью уйти в «Реал» через годГолкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарума продлит контракт с клубом. Об этом сообщают испанские СМИ.Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)Трансферный конфуз «Зенита» и будущая звезда «Спартака» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Сборная Чили вышла в финал КК, а Азмун заинтересовал «Лацио». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Азмун является целью номер один для «Лацио»Иранский форвард «Ростова» Сердар Азмун является ключевой целью римского «Лацио», сообщает Sky Sport Italia.Висенте Дель Боске: Мне будет жаль, если Мората перейдет в «Манчестер Юнайтед»Бывший главный тренер мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске высказался о возможном трансфере форварда «сливочных» Альваро Мораты.Ткачук вернется в «Крылья Советов»Согласно информации «Матч ТВ», «Крылья Советов» подпишут контракт с полузащитником Денисом Ткачуком, который уже выступал за самарскую команду в сезоне-2014/15.Полузащитник «Зенита» Мак на правах аренды вернется в ПАОККак сообщает «Фонтанка», полузащитник «Зенита» Роберт Мак грядущий сезон проведет в чемпионате Греции.Роналдо: Не думаю, что есть клуб, который будет относится к Криштиану лучше, чем «Реал»Бывший форвард мадридского «Реала» Роналдо высказался о ситуации нападающего «сливочных» Криштиану Роналду, который планирует покинуть клуб из-за проблем с законом.
Футбол
Константин Сарсания: Мак хочет перейти в ПАОК. Будем рассматривать и аренду, и продажу игрока
Футбол
Сергей Паршивлюк: Я слежу за тем, что происходит в «Спартаке»
Футбол
Евгений Гинер: Это был последний Кубок конфедераций. Он просто никому не нужен
Футбол
«Челси» вступил в борьбу за Маноласа
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Марко Верратти
Марко Верраттивсе новости
Андер Эррера
Андер Эрреравсе новости
Рияд Марез
Рияд Марезвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы