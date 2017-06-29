Сезон в бундеслиге откроется матчем «Бавария» - «Байер» 18 августа
Источник: Официальный сайт бундеслигиКомментарии
Обнародован календарь сезона 2017/2018 в немецкой бундеслиге. Сезон
стартует в пятницу, 18 августа.
В этот день «Бавария» примет «Байер». Остальные матчи первого тура
состоятся 19 и 20 августа. Так, «Шальке» дома сыграет с « РБ Лейпциг»,
дортмундская «Боруссия» на выезде будет противостоять «Вольфсбургу».
Последний тур состоится 12 мая 2018 года. «Бавария» дома сыграет со
«Штутгартом», «Хоффенхайм» примет дортмундскую «Боруссию», «Герта» - «РБ
Лейпциг».
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