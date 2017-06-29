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Сезон в бундеслиге откроется матчем «Бавария» - «Байер» 18 августа

Источник:  Официальный сайт бундеслигиКомментарии

Обнародован календарь сезона 2017/2018 в немецкой бундеслиге. Сезон стартует в пятницу, 18 августа.

В этот день «Бавария» примет «Байер». Остальные матчи первого тура состоятся 19 и 20 августа. Так, «Шальке» дома сыграет с « РБ Лейпциг», дортмундская «Боруссия» на выезде будет противостоять «Вольфсбургу».

Последний тур состоится 12 мая 2018 года. «Бавария» дома сыграет со «Штутгартом», «Хоффенхайм» примет дортмундскую «Боруссию», «Герта» - «РБ Лейпциг».

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