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«Барселона» сыграет с «Шапекоэнсе» в память о погибших в авиакатастрофе

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на BBС, «Барселона» проведет товарищеский матч с «Шапекоэнсе» в память о погибших в авиакатастрофе в ноябре 2016 года.

Согласно источнику, победитель матча, который состоится 7 августа на «Камп Ноу», станет обладателем Кубка Жоана Гампера (товарищеский турнир, ежегодно организуемый «Барселоной»).

Напомним, 29 ноября 2016 года в Колумбии потерпел крушение самолет, который перевозил бразильскую команду. В результате катастрофы в живых остались шесть человек – три футболиста и три члена экипажа.

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