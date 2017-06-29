ФХР оценивает выступление сборных России в минувшем сезоне как удовлетворительное

Андрей Василевский: Мне было намного обиднее не выйти в плей-офф с «Тампой», чем проиграть Канаде

Вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вспомнил поражение от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в Германии и сравнил его с непопаданием «молний» в плей-офф НХЛ.