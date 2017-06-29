ФХР оценивает выступление сборных России в минувшем сезоне как удовлетворительное
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Федерация хоккея России (ФХР) считает, что сборные России в прошлом
сезоне выступили удовлетворительно. Об этом сообщил президент ФХР Вячеслав
Третьяк.
«Оценка
сборных - большинство команд завоевали медали, поэтому оценка
удовлетворительная. В тренерских составах пока нет изменений, все готовятся в
прежних составах», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».
Напомним,
что на чемпионате мира-2017 сборная России заняла третье место.
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