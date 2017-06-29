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Кристиан Нобоа: Кто будет исполнять штрафные? В «Зените» много игроков, у которых хороший удар

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Новичок «Зенита» Кристиан Нобоа, ставший игроком питерского клуба этим летом, рассказал о планах на будущий сезон. Футболист отметил, что ему хотелось бы исполнять штрафные удары, как это было в «Ростове».

«Посмотрим. Дай бог, если то же самое будет здесь. Никто не знает, ведь в команде есть еще и другие люди, у которых есть хороший удар. Поэтому посмотрим, как будет на тренировках.

Буду выступать под 16-м номером в «Зените». Да, я знаю, что раньше под этим номером играл Вячеслав Малафеев, но его уже нет в «Зените», – заявил Нобоа в интервью клубной пресс-службе.

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