ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом (фото)
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Сегодня защитник сборной России Марио Фернандес продлил соглашение с московским ЦСКА до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
⚡️ Марио Фернандес с #ЦСКА до 2022 года! 🔴🔵 https://t.co/8JyVsQnCVf pic.twitter.com/eMPPATANQq— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 июня 2017 г.
Напомним, футболист выступает за столичный клуб с 2012 года. Игрок перебрался в ЦСКА из «Гремио». За все это время защитник сыграл 164 матча, выиграв 3 чемпионских титула, Кубок, а также Суперкубок России.
В минувшем сезоне Марио провел 36 официальных матчей и отдал 6 результативных передач. Ранее сообщалось, что к бразильцу проявляет интерес «Барселона».
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