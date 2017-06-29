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ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом (фото)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Сегодня защитник сборной России Марио Фернандес продлил соглашение с московским ЦСКА до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Напомним, футболист выступает за столичный клуб с 2012 года. Игрок перебрался в ЦСКА из «Гремио». За все это время защитник сыграл 164 матча, выиграв 3 чемпионских титула, Кубок, а также Суперкубок России.

В минувшем сезоне Марио провел 36 официальных матчей и отдал 6 результативных передач. Ранее сообщалось, что к бразильцу проявляет интерес «Барселона».

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