Геннадий Тимченко: Слова Овечкина - это его желание. Но это нарушение контракта

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал желание нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина приехать на олимпийские игры 2018 года.

- Что мы можем сделать с НХЛ? Это серьезные контракты, как их нарушить? На сегодняшний день это невозможно. Слова Овечкина - это его желание. Но это нарушение контракта, - передает слова Тимченко «Р-Спорт».

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.