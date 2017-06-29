Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Тимченко: Слова Овечкина - это его желание. Но это нарушение контракта

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал желание нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина приехать на олимпийские игры 2018 года.

- Что мы можем сделать с НХЛ? Это серьезные контракты, как их нарушить? На сегодняшний день это невозможно. Слова Овечкина - это его желание. Но это нарушение контракта, - передает слова Тимченко «Р-Спорт».

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что хоккеисты лиги однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хоккеист, за которым гонится рой пчел. Как теперь жить Наилю Якупову?Хоккеист, за которым гонится рой пчел. Как теперь жить Наилю Якупову?«Сент-Луис» отказался предлагать новый контракт Наилю Якупову, и теперь 23-летний форвард станет неограниченно свободным агентом.«Нам нужен такой игрок!» Вся правда о том, в какой клуб перейдет Илья Ковальчук«Нам нужен такой игрок!» Вся правда о том, в какой клуб перейдет Илья КовальчукАмерика или Россия? На этой неделе мы узнаем, в какой команде и стране продолжит карьеру знаменитый форвард Илья Ковальчук.Владислав Гавриков: Остался в КХЛ, потому что моя карьера здесь идет по нарастающейЗащитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, почему он отверг предложение из НХЛ и решил продолжить карьеру в КХЛ, перейдя из «Локомотива» в СКА.«Флорида» готова продлить контракт с Ягром при условии снижения его зарплаты45-летний чешский форвард Яромир Ягр может продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерс».Александр Гуськов: Допускаю, что Гавриков сам выбрал СКААлександр Гуськов: Допускаю, что Гавриков сам выбрал СКА«Советский спорт» обсуждает последние трансферные новости КХЛ и НХЛ с хоккейным экспертом Александром Гуськовым.Президент «Коламбуса»: У меня были переговоры с агентом КовальчукаПрезидент «Коламбуса» Джон Дэвидсон рассказал, что клуб заинтересован в российском нападающем Илье Ковальчуке.Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»Нападающий Артур Тянулин, последние два сезона выступавший за «Оттаву», подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».На Радулова упадет мешок денег? Изучаем, где продолжит карьеру яростный форвардНа Радулова упадет мешок денег? Изучаем, где продолжит карьеру яростный форвардКруг сужается. Через несколько дней мы узнаем, в какой клуб перейдет Александр Радулов. И не факт, что это будет НХЛ.Александр Гуськов: Панарин в «Коламбусе» не потеряетсяХоккейный эксперт Александр Гуськов в интервью «Советскому спорту» рассказал о перспективах Артемия Панарина в «Коламбусе».Малкин и Гончар привезут Кубок Стэнли в МосквуНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом ТАСС сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.Панарин попрощался с болельщиками и партнерами по «Чикаго»Нападающий Артемий Панарин попрощался с болельщиками «Чикаго».Агент Задорова: Если не придем к соглашению с «Колорадо», то будем обсуждать возможность выступления в КХЛАгент Никиты Задорова Александр Тыжных поделился мнением о возможном возвращении российского защитника «Колорадо» в КХЛ.Агент: Новый обмен Панарина в ближайшее время маловероятенДэн Мильштейн, агент нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина, рассказал о возможности обмена российского форварда в другой клуб НХЛ.Андрей Шестаков: Если Гавриков последует примеру Панарина, его ждет большое будущееКомментатор матчей СКА на петербургском телевидении Андрей Шестаков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Владислава Гаврикова в армейский клуб.Агент Гусева: У Никиты есть аргументы, чтобы выступать за СКА в олимпийский сезонАгент нападающего СКА Никиты Гусева Дэн Мильштейн, рассказал, что его клиент останется в КХЛ еще на сезон.Почему не выбрали Могильного и Тихонова?Почему не выбрали Могильного и Тихонова?Зал хоккейной славы в Торонто объявил имена новых лауреатов. Среди них не оказалось Александра Могильного и Виктора Тихонова.«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубу«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубуОдин из лучших защитников сборной России Владислав Гавриков решил остаться в КХЛ, хотя его активно звали в «Коламбус».Андрей Назаров: От обмена Панарина «Чикаго» не выиграл ни в хоккейном плане, ни в финансовомГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)Пара штрихов, что еще мы будем вспоминать о минувшем драфте новичков НХЛ.Скаут НХЛ: Свечникова могут выбрать под первым номером в следующем годуСотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори поделился мнением о перспективах нападающего Андрея Свечникова, который сейчас выступает в АХЛ и может стать одним из лидеров драфта-2018.
Футбол
Президент «Амкара» объявил о продлении контракта с Гаджиевым
Футбол
Андрей Червиченко: Прогресса у сборной нет, даже на Евро-2016 местами играли лучше
Биатлон
Анфиса Резцова: В 90-е пошла мода на «постельный режим», чтоб тренер с каждой спортсменкой переспал
Конькобежный спорт
Тренера сборной России по конькобежному спорту сбила машина
все новости
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Александр Овечкин
Александр Овечкинвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости