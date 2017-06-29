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Агент Коноплянки: «Славия» купит форварда из топ-5 европейских лиг

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Менеджер Евгения Коноплянки и Руслана Ротаня Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о трансферной политике пражской «Славии».

– Этот сезон в Чехии уже называют «Звездные войны». Все клубы начали серьезно вооружаться, покупать игроков, они не жалеют деньги на трансферы. «Славия», которая является чемпионом Чехии, не исключение. Сейчас клуб усиленно ищет центрфорварда, фигурируют разные имена, называть которые я не могу. Это будет серьезный футболист из топ-5 европейских лиг, – сказал Заховайло.

Напомним, что «Славия» уже отметилась несколькими громкими приобретениями в текущее трансферное окно. На правах свободных агентов клуб пополнили Руслан Ротань, Мигель Данни и Халил Алтынтоп.

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