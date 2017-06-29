Никита Симонян: Англичане не могут успокоиться до сих пор, не знаю, что еще придумают

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал обвинения футболистов сборной России в применении допинга на чемпионате мира-2014, высказываемые в британских СМИ.

- Когда в 2010 году нам доверили право проведения чемпионата мира, на великих футболистов Бобби Чарльтона и Дэвида Бэкхема невозможно было смотреть. Англичане не могут успокоиться до сих пор, все придумывают. Сначала допинговая история с нашими спортсменами, теперь взялись за футбол, мол, в 2014 году наши футболисты применяли допинг. Ничего не нашли, и я не знаю, что еще придумают, - передает слова Симоняна ТАСС.

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что ФИФА проводит расследование в отношении сразу 34 российских футболистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов. Однако позже пресс-служба ФИФА заявила, что все результаты тестов являются отрицательными.