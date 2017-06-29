Геннадий Тимченко: КХЛ не может составить календарь, потому что мы не знаем, что будет с «Динамо»

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко прокомментировал процесс составления календаря чемпионата Континентальной хоккейной лиги на следующий сезон.

- Мы пока что не знаем, что будет с «Динамо», процесс идет. Сейчас непонятно, сколько клубов будут участвовать, поэтому мы не можем составить календарь. Но календарь будет выстроен так, чтобы сборная получила достаточно времени для подготовки к Олимпийским играм, - цитирует Тимченко ТАСС.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» согласовало состав для выступления в КХЛ в сезоне 2017/2018. До этого сообщалось, что 1 июля игроки «Динамо» будут признаны неограниченно свободными агентами.