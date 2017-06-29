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Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала турнира WTA в Истбурне (Великобритания) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Еленой Весниной завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1. 6:2 в пользу Возняцки.

Матч продолжался один час и три минуты.  Возняцки сделала пять эйсов при двух двойных ошибках. У ее соперницы ноль эйсов и четыре двойные. В следующем раунде Возняцки сыграет с победительницей пары Симона Халеп (Румыния) – Цветана Пиронкова (Болгария).

Турнир WTA

Истбурн (Великобритания)

Покрытие: трава

Призовой фонд: 819 000 долларов

1/8 финала

Каролин Возняцки (Дания) – Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:2

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