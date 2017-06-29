Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч 1/8 финала турнира WTA в Истбурне (Великобритания) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой
Еленой Весниной завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча –
6:1. 6:2 в пользу Возняцки.
Матч продолжался один час и три минуты.
Возняцки сделала пять эйсов при двух двойных ошибках. У ее соперницы ноль
эйсов и четыре двойные. В следующем раунде Возняцки сыграет с победительницей
пары Симона Халеп (Румыния) – Цветана Пиронкова (Болгария).
Турнир WTA
Истбурн (Великобритания)
Покрытие: трава
Призовой фонд: 819 000 долларов
1/8 финала
Каролин Возняцки (Дания) – Елена Веснина (Россия) – 6:1, 6:2
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