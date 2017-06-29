Дмитрий Курбатов: Южная Корея хочет сыграть на российском этапе Евротура

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал о возможных участниках российского этапа Еврохоккейтура.

- По сборным были план А и Б. Неучастие НХЛ в Олимпиаде накладывает свои требования. Нужно заниматься селекцией игроков в КХЛ. У нас будут расширенные турниры. В сентябре Канада и Швейцария сыграют на Евротуре в Финляндии. Мы пригласили канадцев принять участие в Кубке Первого канала. Корейцы тоже просятся к нам на Кубок Первого канала, но пока не утверждено, не могу объявить, - передает слова Курбатова «Р-Спорт».

Напомним, что последний раз сборная Канады принимала участие на этапе Евротура в Москве в декабре 1999 года.