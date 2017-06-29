Андрей Пятов: Было грустно расставаться с Луческу, но в команде уже знали о его уходе

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как команда рассталась с бывшим главным тренером Мирчей Луческу.

- Уход Мирчи Луческу из «Шахтера» ты как пережил? Все же столько сезонов ты тренировался под началом этого специалиста…

— Расставание с Мистером особым сюрпризом не стало, в команде об этом знали. После игры в финале Кубка страны Луческу тепло попрощался. Мы подарили ему памятные футболки. Конечно, нотки грусти присутствовали, но, как говорится, все, что не делается — к лучшему.

— И результаты «Шахтера» в минувшем сезоне это подтверждают — вы снова доминировали на внутренней арене.

— Да, Мирча Луческу пожелал нам, чтобы мы вернули чемпионство и кубок. Нам это удалось, значит, мы на правильном пути, - цитирует Пятова «Команда №1».

Напомним, что Мирча Луческу из «Шахтера» ушел в «Зенит», откуда впоследствии был уволен. Его заменил Паулу Фонсека.