Андрей Пятов: Было грустно расставаться с Луческу, но в команде уже знали о его уходе
Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал, как команда рассталась с
бывшим главным тренером Мирчей Луческу.
- Уход Мирчи Луческу из «Шахтера» ты как пережил? Все же столько
сезонов ты тренировался под началом этого специалиста…
— Расставание с Мистером особым сюрпризом не стало, в команде об этом
знали. После игры в финале Кубка страны Луческу тепло попрощался. Мы подарили
ему памятные футболки. Конечно, нотки грусти присутствовали, но, как говорится,
все, что не делается — к лучшему.
— И результаты «Шахтера» в минувшем сезоне это подтверждают — вы снова
доминировали на внутренней арене.
— Да, Мирча Луческу пожелал нам, чтобы мы вернули чемпионство и кубок. Нам
это удалось, значит, мы на правильном пути, - цитирует Пятова «Команда №1».
Напомним, что Мирча Луческу из «Шахтера» ушел в «Зенит», откуда впоследствии был уволен. Его заменил Паулу Фонсека.