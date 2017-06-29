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Денис Ткачук подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

«Крылья Советов» подписали контракт с 27-летним полузащитником Денисом Ткачуком. Об этом информирует официальный сайт самарской команды.

Как сообщается, соглашение рассчитано на 2 года.

– Денис Ткачук уже помогал «Крыльям» вернуться в РФПЛ. Надеемся, что его нацеленность на атаку, образцовая самоотдача и опыт снова помогут нашей команде решить задачу на сезон, – цитирует заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураба Циклаури пресс-служба «Крыльев Советов».

Добавим, что Ткачук выступал за самарскую команду в сезоне 2014/2015. Прошлый сезон полузащитник провел в составе казанского «Рубина», за который провел 22 встречи и забил два гола.

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