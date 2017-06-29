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«Советский спорт» поздравляет с днем рождения Андрея Донцова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» поздравляет с днем рождения большого друга нашей редакции, партнера международной юридической фирмы White & Case Андрея Донцова.

Уважаемый Андрей Николаевич!

Мы гордимся тем, что можем называть в числе своих друзей одного из ведущих юристов страны. К Вам обращаются за советом и консультациями представители самых разных сфер - от финансовых институтов до медийных. И даже люди, далекие от мира корпоративного права, не могут не оценить заслуг человека, ставшего партнером одной из ведущих юридических фирм на планете. 

Нам как последовательным сторонникам здорового образа жизни важно, что Вы дружны со спортом. Желаем успехов в соревнованиях по гольфу!

«Советский спорт» с удовольствием поздравляет Вас в этот день, и искренне желает всего наилучшего Вам и Вашим близким.

 

К поздравлениям присоединяются издатель «Советского спорта» Сергей Колушев и генеральный директор Зоя Синицына.

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