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ФОТО ДНЯ: Рядом с «Казань Ареной» нашли схрон боеприпасов

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Как сообщает «БИЗНЕС Online», за четыре часа до субботнего матча между сборными России и Мексики правоохранительные органы обнаружили неподалеку от «Казань Арены» схрон боеприпасов.

Согласно источнику, аходку обнаружили в районе третьей транспортной дамбы, которая до и после матча на несколько часов закрывалась для движения транспорта. Пакет с боеприпасами был практически в воде – на левом берегу Казанки. 

Отмечается, что в извлеченном свертке оказались с десяток коробок с патронами, среди которых патроны к автоматам Калашникова. Правда, большая часть из них отсырела и покрылась ржавчиной, из-за чего вряд ли могли быть использованы по назначению. На месте были также обнаружены ручные армейские дымовые гранаты РДГ-2Б, пять свето-звуковых гранат двойного действия типа «Пламя-М2», а также четыре сигнальные ракеты.

Фото: «БИЗНЕС Online» 

Теоретически обнаруженный пакет с боевым содержимым мог быть частью проверки для демонстрации эффективной работы спецслужб. Однако по данным источников издания, все найденные предметы были настоящими и оказались пригодны к использованию, за исключением, пожалуй, патронов. По одной из версий находка оказалась одним из старых схронов казанских ОПГ. Несложно определить год производства боеприпасов по маркировке: на фото отчетливо видны цифры – 1989 и 1991.







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