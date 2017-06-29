Макдэвид подпишет контракт с «Эдмонтоном» на 106 миллионов долларов
Источник: Sportsnet.caКомментарии
Центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, скорее всего, подпишет новый контракт на $106 миллионов. Об этом информирует инсайдер телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.
Как сообщается, новое соглашение будет рассчитано на 8 лет, а 20-летний хоккеист будет получать за сезон 13,25 миллионов долларов.
Напомним, что по итогам минувшего сезона Макдэвид был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В общей сложности Макдэвид провел 127 игр в НХЛ и набрал в них 148 (46+102) очков.
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