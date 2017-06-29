Голкипер Смирягин покинул «Северсталь»

«Северсталь» и голкипер Роман Смирягин приняли решение о расторжении действующего контракта. Об этом сообщает пресс-служба череповецкой команды.

«Хоккейный клуб «Северсталь» и голкипер Роман Смирягин пришли к соглашению о расторжении контракта. Свою спортивную карьеру Роман продолжит в чемпионате ВХЛ.

ХК «Северсталь» благодарит Романа за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов в профессиональном спорте», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте команды.

Смирягин выступал за череповецкий клуб с 2010 по 2012 и с 2014 по 2017 год. В минувшем сезоне 27-летний голкипер сыграл в 12 матчах, отразив 89,1 процентов бросков по своим воротам.

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