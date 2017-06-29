Ван Перси может вернуться в чемпионат Англии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший форвард лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси попал в сферу интересов «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Daily Mirror.
Согласно источнику, в услугах опытного нападающего заинтересован его соотечественник - Франк де Бур, который возглавил английскую команду 26 июня.
В минувшем сезоне 33-летний голландец провел во всех турнирах за «Фенербахче» 39 матчей, забил 18 голов и отдал 5 голевых передач. Его трансферный лист оценивается в 4 млн евро, а контракт с турецким клубом рассчитан до 2018 года.
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