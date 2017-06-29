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Гилерме: Когда забили гол Мексике, почти поверили, что выйдем в полуфинал

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь сборной России Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту» о матче против Мексики.

- Какая из трех игр была самой сложной для сборной с точки зрения эмоций?

- Последняя. Ведь нам нужно было побеждать, чтобы выйти в полуфинал. Еще до игры считали, что сумеем победить Мексику, была такая уверенность. А когда забили гол, почти поверили, что выйдем в полуфинал. Но, нам мой взгляд, судья слишком много ошибался в пользу Мексики. Мы не собираемся во всем винить арбитров. Но лично мне показалось, что работа судьи немного помешала нашей игре. Он давал штрафные в пользу Мексики и не видел нарушения соперника на российских футболистах. Так что я посчитал, что судья не очень хорошо отработал.

- Вы говорите в том числе и о неназначенном пенальти?

- Считаю, что мы заработали два пенальти. Особенно очевидным был момент со Смоловым. Я не смотрел повторы, видел все со скамейки. В тот момент казалось очевидным, что судья должен назначить пенальти.
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