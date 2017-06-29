Гилерме: Если «Локо» будет в призерах, это станет великолепным завершением сезона

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о новичке Никите Медведеве и о целях команды на сезон.

- Немного о «Локомотиве». Пока вы были в сборной, клуб подписал Никиту Медведева из «Ростова». Что о нем знаете?

- Квалифицированный вратарь, в прошлом сезоне хорошо отыграл за «Ростов». Для клуба такое приобретение только плюс. Медведев поможет нам. Да и конкуренция возрастет.

- Президент «Локо» недавно сказал, что цель на сезон – быть в пятерке. О титуле речи нет. Что скажете?

- Мы все понимаем, что у клуба есть видение ситуации, и того, как команда должна развиваться. У нас хорошие шансы быть в пятерке, да и за место в Лиге чемпионов можем побороться. Если будем в призёрах, это станет великолепным завершением сезона.