Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Младенович4:6, 6:2, 3:6Кузнецова
Футбол  Кайрат0 : 0Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Теннис  Павлюченкова4:6, 3:6Уотсон
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гилерме: Если «Локо» будет в призерах, это станет великолепным завершением сезона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о новичке Никите Медведеве и о целях команды на сезон.

- Немного о «Локомотиве». Пока вы были в сборной, клуб подписал Никиту Медведева из «Ростова». Что о нем знаете?

- Квалифицированный вратарь, в прошлом сезоне хорошо отыграл за «Ростов». Для клуба такое приобретение только плюс. Медведев поможет нам. Да и конкуренция возрастет.

- Президент «Локо» недавно сказал, что цель на сезон – быть в пятерке. О титуле речи нет. Что скажете?

- Мы все понимаем, что у клуба есть видение ситуации, и того, как команда должна развиваться. У нас хорошие шансы быть в пятерке, да и за место в Лиге чемпионов можем побороться. Если будем в призёрах, это станет великолепным завершением сезона.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛСмолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Спартак» уже набрал очки в таблицу коэффициентов. Россия борется с Португалией«Спартак» уже набрал очки в таблицу коэффициентов. Россия борется с ПортугалиейСтартовал еврокубковый сезон-2017/18. За что будем бороться? «Советский спорт» рассказывает о главных интригах нового розыгрыша.Артем Ребров: В матче за Суперкубок с «Локомотивом» нет фаворитаГолкипер московского «Спартака» Артем Ребров — о планах на будущий сезон, матче с «Локомотивом» и отдыхе с Джано Ананидзе.Бывший футболист московского «Локомотива» стал игроком «Домжале» (фото)Как сообщает пресс-служба «Домжале», бывший полузащитник московского «Локомотива» Сенияд Ибричич подписал с командой однолетний контракт.Илья Геркус: Если Ари потребуется помощь в получении российского гражданства, мы ее окажемПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о желании нападающего команды Ари сыграть за сборную России на чемпионате мира.Мануэл Фернандеш: Я заслуживаю быть в сборной ПортугалииПолузащитник «Локомотив» Мануэл Фернандеш сказал, что он заслуживает места в сборной Португалии.Мануэл Фернандеш: Переход в «Фенербахче»? Я счастлив в «Локомотиве»Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал информацию о том, что он может перейти в «Фенербахче». Он отметил, что счастлив в своем нынешнем клубе.«Урал» арендовал Портнягина у «Локомотива»Форвард «Локомотива» Игорь Портнягин перешел в «Урал» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт «Урала».«Локомотив» забил 10 безответных мячей, а «Челси» перебил предложение «Зенита». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.Мануэль Фернандеш: «Матч с «Анкараном»? Это была хорошая тренировкаПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился впечатлениями от победы над «Анкараном» (10:0) в товарищеском матче.Ари: Уже думаю о матче за Суперкубок России против «Спартака»Бразильский нападающий «Локомотива» Ари после крупной победы над словенским «Анкараном» (10:0) признался, что готовится набрать оптимальные кондиции к первому официальному матчу сезона – встрече за Суперкубок России.Юрий Семин: Соперник был слабоват, но это не умаляет наших достоинствГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал крупную победу над словенским «Анкараном» (10:0) в контрольном матче.«Локомотив» забил 10 безответных мячей в ворота «Анкарана»Футболисты московского «Локомотива» в контрольном матче, готовясь к сезону-2017/2018, уверенно обыграли словенский клуб «Анкаран».Маринато Гилерме: Мы не можем распять АкинфееваВратарь сборной России Гилерме выразил поддержку Игорю Акинфееву после заключительного матча группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).Ндинга может перейти из «Локомотива» в «Галатасарай»Стамбульский «Галатасарай» интересуется полузащитником московского «Локомотива» Дельвином Ндинга.Миранчук, Тарасов и Гилерме 2 июля приступят к тренировкам с «Локомотивом»Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что игроки сборной России Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов и Маринато Гильерме начнут тренироваться в составе железнодорожников 2 июля.Маринато Гилерме: Нужно поднять голову после поражения от МексикиВратарь сборной России Маринато Гилерме заявил, что национальной команде нужно поднять голову после поражения от Мексики в третьем туре Кубка конфедераций.Ари: Возможно, в ближайшие месяцы получу паспорт РФФорвард «Локомотива» Ари заявил, что возобновился процесс его натурализации и в ближайшее время он получит российский паспорт.«Локомотив» поздравил Сенникова с 41-м днем рожденияНа официальном сайте «Локомотива» появилось поздравление бывшего защитника команды Дмитрия Сенникова. Сегодня ему исполнился 41 год.Вратарь Медведев провел первую тренировку в «Локомотиве»Новичок «Локомотива» вратарь Никита Медведев провел первую тренировку с командой, находящейся на сборе в Австрии.
Футбол
Денис Ткачук подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Теннис
Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне
Футбол
Агент Коноплянки: «Славия» купит форварда из топ-5 европейских лиг
Футбол
ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом (фото)
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Маринато Гилерме
Маринато Гилермевсе новости