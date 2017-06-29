Нападающий сборной Англии Дефо перешел в «Борнмут»

Нападающий сборной Англии Джермейн Дефо перешел в «Борнмут». Об этом информирует пресс-служба клуба.

Как сообщается, соглашение с форвардом было подписано на три года.

- Замечательно, что я вернулся. Когда появилась возможность перейти в «Борнмут», я просто знал, что это правильный выбор. Это было легкое решение. Это отличное место. Болельщики знают, что я каждый матч выкладываюсь на 100%, - цитирует Дефо официальный сайт «Борнмута».

В минувшем сезоне 34-летний Джермейн Дефо провел 38 матчей за «Сандерленд» и забил 15 мячей, сделав две голевые передачи.

Добавим, что в контракте с «Сандерлдендом» у форварда был пункт, позволяющий покинуть команду в случае в вылета из премьер-лиги.