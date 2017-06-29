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Кузнецова нанесла поражение Младенович в третьем круге турнира в Истбурне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Франции Кристину Младенович.

Встреча, которая длилась 1 час 41 минуту, завершилась со счетом  6:4, 2:6, 6:3 в пользу спортсменки из РФ.

За все время игры уроженка Санкт-Петербурга один раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 13 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

Отметим, что за выход в полуфинал Кузнецова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой.

Матч

Младенович К. (Франция) - Кузнецова С. (Россия) - 4:6, 6:2, 3:6

Место и дата

29 июня 14:40, , Онлайн-трансляция

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