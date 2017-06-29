Виталий Мутко выразил благодарность клубам РФПЛ, чьи футболисты были в сборной России на Кубке Конфедераций

Президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил благодарность клубам Российской футбольной премьер-лиги, игроки которых выступали за сборную России на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество», - заявил Виталий Мутко.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.