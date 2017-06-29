Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Младенович4:6, 6:2, 3:6Кузнецова
Футбол  Кайрат0 : 0Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Теннис  Павлюченкова4:6, 3:6Уотсон
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко выразил благодарность клубам РФПЛ, чьи футболисты были в сборной России на Кубке Конфедераций

Источник:  РФСКомментарии

Президент Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил благодарность клубам Российской футбольной премьер-лиги, игроки которых выступали за сборную России на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«На протяжении учебно-тренировочного сбора и в ходе самого турнира игроки показали себя настоящими профессионалами и достойно защищали честь нашей страны в противостояниях  с сильнейшими сборными мира. Надеюсь на дальнейшее конструктивное сотрудничество», - заявил Виталий Мутко.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Смолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛСмолов перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Марио Фернандес: Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить из ЦСКАБразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с армейским клубом.Гилерме: Если «Локо» будет в призерах, это станет великолепным завершением сезонаВратарь «Локомотива» Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о новичке Никите Медведеве и о целях команды на сезон.Гилерме: Когда забили гол Мексике, почти поверили, что выйдем в полуфиналВратарь сборной России Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту» о матче против Мексики.Андрей Червиченко: На ЧМ-2018 Россия не выйдет из группыАндрей Червиченко: На ЧМ-2018 Россия не выйдет из группыБывший президент «Спартака» подвел итоги Кубка конфедерации и объяснил, почему нам ничего не светит на домашнем чемпионате мира.ФОТО ДНЯ: Рядом с «Казань Ареной» нашли схрон боеприпасовКак сообщает «БИЗНЕС Online», за четыре часа до субботнего матча между сборными России и Мексики правоохранительные органы обнаружили неподалеку от «Казань Арены» схрон боеприпасов.Денис Ткачук подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов»«Крылья Советов» подписали контракт с 27-летним полузащитником Денисом Ткачуком. Об этом информирует официальный сайт самарской команды.Леонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучшеЛеонид Слуцкий: У меня была сложная карьера в России. В Англии ситуация не лучшеБывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий дал небольшое интервью ESPN FC.Игры разума. Что нужно сделать Германии и Мексике, чтобы победитьИгры разума. Что нужно сделать Германии и Мексике, чтобы победить«Советский спорт» рассказывает об игровых задачах для сборных Германии и Мексики.ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом (фото)Сегодня защитник сборной России Марио Фернандес продлил соглашение с московским ЦСКА до 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.Кристиан Нобоа: Кто будет исполнять штрафные? В «Зените» много игроков, у которых хороший ударНовичок «Зенита» Кристиан Нобоа, ставший игроком питерского клуба этим летом, рассказал о планах на будущий сезон.Сергей Паршивлюк: Не мог ждать, пока Каррера обратит на меня вниманиеСергей Паршивлюк: Не мог ждать, пока Каррера обратит на меня вниманиеЗащитник «Ростова» рассказал, почему ушел из «Анжи» и из-за чего не сложилась карьера в «Спартаке».«Зенит» интересуется защитником «Сан-Паулу»Как сообщает Tuttomercatoweb, защитник «Сан-Паулу» Карлос Таварес может продолжить карьеру в «Зените».Президент «Амкара» объявил о продлении контракта с ГаджиевымКак сообщил президент «Амкара» Геннадий Шилов, пермский клуб подписал новое соглашение с российским специалистом Гаджи Гаджиевым.Андрей Червиченко: Прогресса у сборной нет, даже на Евро-2016 местами играли лучшеБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги Кубка конфедерации.Бывший хавбек «Рубина» Эдуардо стал игроком «Витории»Как сообщает пресс-служба «Витории», бывший хавбек казанского «Рубина» Карлос Эдуардо стал игроком бразильской команды на правах свободного агента.Гащенков перешел из «Химок» в «Амкар»«Амкар» заключил трехлетний контракт с 25-летним полузащитников Михаилом Гащенковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»«Не понимаю позицию «Краснодара». Мостовой – об уходе Смолова в «Спартак»Бывший полузащитник московского «Спартака» прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова.Константин Сарсания: Мак хочет перейти в ПАОК. Будем рассматривать и аренду, и продажу игрокаСпортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился мнением о возможном уходе полузащитника Роберта Мака из петербургского клуба.Евгений Гинер: Это был последний Кубок конфедераций. Он просто никому не нуженПрезидент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Кубок конфедераций-2017 станет последним в истории.
Футбол
Денис Ткачук подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Теннис
Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне
Футбол
Агент Коноплянки: «Славия» купит форварда из топ-5 европейских лиг
Футбол
ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом (фото)
все новости
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости