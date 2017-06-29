Дмитрий Курбатов: Сборная будет базироваться под Сеулом, а оттуда переедет в Олимпийскую деревню
Источник: ТАССКомментарии
Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что хоккеисты сборной России перед Олимпиадой 2018 года будут готовиться под Сеулом.
- Пока план таков, что мы собираемся в Новогорске, потом летим в Южную Корею, где проведем игры. Будем базироваться под Сеулом, а оттуда переедем в Олимпийскую деревню, - приводит слова Курбатова ТАСС.
Добавим, что мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.
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