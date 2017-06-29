Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Младенович4:6, 6:2, 3:6Кузнецова
Футбол  Кайрат0 : 0Атлантас
Футбол  Германия- : -Мексика
Теннис  Павлюченкова4:6, 3:6Уотсон
Футбол  Динамо Минск- : -Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Курбатов: Сборная будет базироваться под Сеулом, а оттуда переедет в Олимпийскую деревню

Источник:  ТАССКомментарии

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, что хоккеисты сборной России перед Олимпиадой 2018 года будут готовиться под Сеулом.

- Пока план таков, что мы собираемся в Новогорске, потом летим в Южную Корею, где проведем игры. Будем базироваться под Сеулом, а оттуда переедем в Олимпийскую деревню, - приводит слова Курбатова ТАСС.

Добавим, что мужской олимпийский хоккейный турнир пройдет с 14 по 25 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ФХР оценивает выступление сборных России в минувшем сезоне как удовлетворительноеФедерация хоккея России (ФХР) считает, что сборные России в прошлом сезоне выступили удовлетворительно. Об этом сообщил президент ФХР Вячеслав Третьяк.Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Черный сентябрь: Грозит ли крах российскому спорту?Это заявление в интервью New York Times взывало много вопросов и сейчас мы постараемся на них ответить.Рене Фазель: В хоккее нет никаких проблем с допингом, Россия должна сыграть на ОлимпиадеПрезидент ИИХФ Рене Фазель уверен в том, что сборная России примет участие в олимпийском турнире 2018 года.Светлана Гладышева: Основная задача наших «друзей» - не допустить Россию на Олимпиаду в КорееБывшая горнолыжница, вице-чемпионка Олимпиады-1994 в Лиллехаммере в супергиганте Светлана Гладышева прокомментировала заявление президента МОК Томаса Баха о новых санкциях, которые могут ожидать российский спорт.Олимпиада-2018. Часть соревнований по лыжным видам может пройти в КНДРЧасть лыжных соревнований на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенхчане (Южная Корея) может пройти на территории КНДР. Об этом сообщает британское издание The Guardian.Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?Теперь Овечкин не уедет из «Вашингтона». Но как он попадет на Олимпиаду?«Вашингтон» защитил Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова от драфта расширения. Что это значит?Вячеслав Быков: Не отпустив своих игроков на Олимпиаду, НХЛ проигнорировала всехБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал отказ НХЛ отпустить своих игроков на Олимпиаду-2018.Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?Беспилотные автобусы, роботы-охранники. Что еще придумала Корея к Олимпиаде?«Советский спорт» уже рассказывал о том, что олимпийская столица Зимних Игр-2018 готовит настоящий технологический прорыв.Видеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в КорееВидеокамеры и технологии. Какую интернет-революцию обещают на Олимпиаде в КорееКорейская сторона обещает технологический прорыв во время предстоящих в феврале 2018-го Зимних Олимпийских Игр.Объявлен состав сборной Канады на сезон-2017/18Федерация фигурного катания Канады назвала состав команды на олимпийский сезон.Сергей Гончар: Не исключаю громких переходов из НХЛ в КХЛТренер «Питтсбурга» Сергей Гончар высказался о том, к чему может привести решение НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Пхенчхан.Андрей Василевский: Мне было намного обиднее не выйти в плей-офф с «Тампой», чем проиграть КанадеВратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский вспомнил поражение от Канады (2:4) в полуфинале чемпионата мира в Германии и сравнил его с непопаданием «молний» в плей-офф НХЛ.Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?Почему забыли Дацюка и Войнова? А Ковальчука – отправили в резерв?ФХР представила в Минспорта расширенный список 50-ти кандидатов в сборную на следующий, олимпийский сезон.Минспорта опубликовало список кандидатов в сборную России по хоккеюМинистерство спорта РФ опубликовало список кандидатов в сборные России по хоккею на сезон-2017/18.Любовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Ковальчук: Илья уже выиграл Кубок Гагарина. Теперь хочется Кубок СтэнлиЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Любовь Ковальчук: Играть в России – это шанс попасть на ОлимпиадуЛюбовь Николаевна, мама Ильи Ковальчука, дала интервью «Советскому спорту», рассказав последние новости о своем звездном сыне.Пожертвуем лигой ради сборной? К чему приведет легализация аренды игроков в КХЛПожертвуем лигой ради сборной? К чему приведет легализация аренды игроков в КХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко продолжает горячую тему о непростых взаимоотношениях между богатыми и бедными клубами.Мари Дорен Абер: Возможно, я завершу карьеру после Олимпиады-2018Титулованная французская биатлонистка Мари Дорен Абер может уйти из большого спорта после Олимпиады в Пхенчхане.Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.Шокирующие цифры, которые убеждают: Россия по делу проиграла КанадеШокирующие цифры, которые убеждают: Россия по делу проиграла КанадеУбираем эмоции и оставляем только цифры, чтобы разобраться, почему мы проиграли Канаде третий период и весь полуфинал чемпионата мира в нем.
Футбол
Денис Ткачук подписал двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Теннис
Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в Истбурне
Футбол
Агент Коноплянки: «Славия» купит форварда из топ-5 европейских лиг
Футбол
ЦСКА объявил о продлении контракта с Фернандесом (фото)
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
ОИ-2018
ОИ-2018