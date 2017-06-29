Марио Фернандес: Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить из ЦСКА

Бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес прокомментировал продление контракта с армейским клубом.

- Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить. Это мой дом, хочу оставаться здесь как можно дольше. Мы достаточно длительное время вели переговоры, и уже о время отпуска удалось всё согласовать. Я очень счастлив. Уверен, что в дальнейшем смогу приносить пользу команде. Надеюсь, мы сможем завоевать еще очень много титулов, - передает слова защитника пресс-служба ЦСКА.

Ранее стало известно, что Фернандес продлил соглашение с московским ЦСКА до 2022 года.

В минувшем сезоне Марио провел 36 официальных матчей и отдал шесть результативных передач. Ранее сообщалось, что к бразильцу проявляет интерес «Барселона».

