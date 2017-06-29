«Рома» разрешила Маноласу переходить только в «Зенит»

«Рома» поставила ультиматум своему защитнику Костасу Маноласу, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, игрок может либо принять предложение только от «Зенита», либо остаться в римском клубе.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о приостановке переговоров, поскольку Манолас отказался получать зарплату в рублях.

Также сообщалось, что «Зенит» может заплатить «Роме» 60 миллионов евро за переход Маноласа и Паредеса, еще семь миллионов могут быть перечислены римскому клубу в качестве бонусов.

В сезоне-2016/17 Костас Манолас провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками ростовчан Кристианом Нобоа и Александром Ерохиным, а также нападающим Дмитрием Полозом, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.