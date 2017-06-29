«Челси» проявляет интерес к Боатенгу, игрок согласен перебраться на «Стэмфорд Бридж»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Daily Mirror.
Согласно источнику, итальянский специалист хочет видеть в лондонском клубе игрока мюнхенской «Баварии» Жерома Боатенга, который не сумел найти общий язык с наставником немецкого клуба Карло Анчелотти.
Ранее сообщалось, что «синие» ведут борьбу с «Зенитом» за защитника «Ромы» Костаса Маноласа.
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