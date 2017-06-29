Александр Елагин: Чилийцы очень упертые ребята, рубятся до последнего, как канадцы в хоккее

Известный телекомментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили (0:0, 0:3 – по пенальти).

– Стала ли неожиданностью победа сборной Чили? Нет. Более того, в своих прогнозах я именно утверждал, что дальше пойдет Чили. У этой команды сейчас подобрался очень интересный коллектив, причем даже не с точки зрения каких-то футбольных талантов – по факту-то Португалия и Чили являются двумя абсолютно равными сборными, но латиноамериканцы при этом еще и очень упертые ребята, они попросту не могут проигрывать, рубясь до последнего, как канадцы в хоккее, - рассказал Елагин в интервью «Газете.Ru».

Добавим, что сборная Чили 2 июля сыграет против победителя матча Германия – Мексика, который состоится сегодня в Сочи.