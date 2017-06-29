Александр Елагин: Германия является фаворитом в матче с Мексикой

Известный телекомментатор Александр Елагин назвал фаворита полуфинального матча Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики.

– Фаворитом здесь является Германия, и никакого удивления это вызывать не должно: немцы приговорены быть фаворитами в любом соревновании, в котором они участвуют. Мексиканцы, в свою очередь, если вдруг смогут удержаться в основное время и в овертайме, имеют шансы одолеть соперников по пенальти. Но вот именно победу чемпионов КОНКАКАФ не в серии 11-метровых я не вижу – при всем к ним уважении не чувствую в них этого потенциала, - рассказал Елагин в интервью «Газете.Ru».

Добавим, что матч Германия – Мексика состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени. Победитель этой пары в финале турнира встретится со сборной Чили, одолевшей в среду сборную Португалии в серии послематчевых пенальти.