Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова4:6, 3:6Уотсон
Теннис  Плишкова4:5Кузнецова
Футбол  Германия- : -Мексика
Футбол  Кайрат6 : 0Атлантас
Футбол  Динамо Минск1 : 0Рунавик
Футбол  Црвена Звезда- : -Флориана
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павлюченкова уступила Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла британке Хизер Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 24 минуты, - 4:6, 3:6.

Павлюченкова три раза подала навылет, допустила пять  двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трех.

Уотсон в следующем раунде встретится чешкой Барборой Стрыцовой.

Истбурн (Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 753 900 долларов
Одиночный разряд
Третий круг 

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Уотсон Х. (Великобритания) - 4:6, 3:6

Место и дата

29 июня 16:15, , Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кузнецова нанесла поражение Младенович в третьем круге турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев представительницу Франции Кристину Младенович.Возняцки обыграла Веснину и вышла в 1/4 финала турнира в ИстбурнеМатч 1/8 финала турнира WTA в Истбурне (Великобритания) между датчанкой Каролин Возняцки и россиянкой Еленой Весниной завершился победой датской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1. 6:2 в пользу Возняцки.Шарапова получит wild card на турнир в ТоронтоРоссийская теннисистка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) в основную сетку турнира в Торонто, который пройдет с 5 по 13 августа, сообщает пресс-служба соревнований.Монова и Кудрявцева вышли во второй круг квалификации УимблдонаРоссийские теннисистки Полина Монова и Алла Кудрявцева вышли во второй раунд квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Веснина сыграет с Возняцки в третьем круге турнира в ИстбурнеДатчанка Каролин Возняцки обыграла японку Наоми Осаку во втором круге турнира в Истбурне.Веснина пробилась в третий круг на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира в Истбурне.Кузнецова обыграла Бартель на турнире в ИстбурнеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.Потапова и Куличкова вышли во второй круг квалификации УимблдонаРоссийская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу в первом круге квалификации Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.Возняцки снялась обнаженной вслед за Сереной УильямсДатская теннисистка Каролин Возняцкий снялась обнаженной для журнала. Ранее то же самое сделала Серена Уильямс.Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала на седьмом месяце беременности (фото)Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс снялась обнаженной для обложки журнала Vanity Fair. На этом снимке спортсменка позирует обнаженной на седьмом месяце беременности.Павлюченкова вышла в третий круг турнира в ИстбурнеРоссиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в третий круг на теннисном турнире в английском Истбурне, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов.Халеп лидирует в чемпионской гонке WTA, Свитолина поднялась на вторую строчкуУкраинка Элина Свитолина поднялась на вторую строчку чемпионской гонки WTA.Латвийский прорыв. Вслед за Остапенко – Севастова!Латвийский прорыв. Вслед за Остапенко – Севастова!В мировом женском теннисе, похоже, сменились тренды.Севастова победила Гергес и выиграла второй титул в карьере19-я ракетка мира Анастасия Севастова завоевала титул на турнире WTA Mallorca Open в Мальорке (Испания).Квитова стала победительницей турнира в Бирмингеме, обыграв БартиЧешская теннисистка Петра Квитова обыграла австралийку Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме.Макарова уступила Суарес-Наварро на старте турнира в ИстбурнеРоссийская теннисистка Екатерина Макарова проиграла испанке Карле Суарес-Наварро в первом круге турнира в Истбурне.Севастова и Гергес сыграют в финале турнира на МальоркеЛатвийка Анастасия Севастова стала финалисткой теннисного турнира в испанской Мальорке, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Мугуруса проиграла Барти в полуфинале турнира в БирмингемеАвстралийская теннисистка Эшли Барти взяла верх над испанкой Гарбинье Мугурусой в полуфинале турнира в Бирмингеме.Квитова вышла в финал турнира в БирмингемеЧешская теннисистка Люси Шафаржова не смогла доиграть полуфинальный матч со своей соотечественницей Петрой Квитовой на турнире в Бирмингеме.Шарапова сыграет в командном турнире World Team TennisРоссийская теннисистка Мария Шарапова примет участие в двух матчах ежегодного командного турнира World Team Tennis.
Футбол
Александр Елагин: Чилийцы очень упертые ребята, рубятся до последнего, как канадцы в хоккее
Футбол
Марио Фернандес: Я всегда говорил, что никуда не хочу уходить из ЦСКА
Теннис
Кузнецова нанесла поражение Младенович в третьем круге турнира в Истбурне
Футбол
Гилерме: Если «Локо» будет в призерах, это станет великолепным завершением сезона
все новости
уотсон хизер
уотсон хизервсе новости
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченковавсе новости
WTA Tour
WTA Tour