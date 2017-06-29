Павлюченкова уступила Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла британке Хизер Уотсон в третьем круге турнира в Истбурне.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 24 минуты, - 4:6, 3:6.
Павлюченкова три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трех.
Уотсон в следующем раунде встретится чешкой Барборой Стрыцовой.
Истбурн
(Великобритания)
Турнир WTA
Покрытие: трава
Призовой фонд: 753 900 долларов
Одиночный разряд
Третий круг
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Уотсон Х. (Великобритания) - 4:6, 3:6
Место и дата
29 июня 16:15, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически