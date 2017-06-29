Легенды футбола и мировые звезды сыграют в футбольном матче, организованном Натальей Водяновой

Легенды футбола, мировые звезды шоу-бизнеса, а также атлеты Специальной Олимпиады сыграют в объединённом футбольном матче, организованном Натальей Водяновой

13 июля 2018 года, за два дня до финала чемпионата мира по футболу, на возрожденном ультрасовременном «ВТБ Арена – Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина» состоится уникальный матч c участием легенд мирового футбола, звезд шоу-бизнеса, а также атлетов Специальной Олимпиады. Проект реализуется общественным движением «Россия любит футбол!» под патронажем основателя Фонда помощи детям «Обнаженные сердца», члена совета директоров Специальной Олимпиады, супермодели Натальи Водяновой. Оператор мероприятия – агентство стратегических коммуникаций Eventica.



Специальный матч - это масштабное благотворительное событие, призванное привлечь внимание к правам и возможностям людей с ментальными особенностями и повысить осведомленность общества о Специальной Олимпиаде, которая на сегодняшний день является крупнейшей спортивной организацией, занимающейся проведением спортивных мероприятий для лиц с умственными отклонениями.



На поле выйдут лучшие футболисты мира, популярные актеры, музыканты и другие известные личности. Идейный вдохновитель проекта Наталья Водянова отметила:

«Организуя Специальный Матч, мы хотим представить России идею Объединенного Футбола (Unified Football) и через эту дисциплину познакомить с движением, широко известным во всем мире Объединенного Спорта. Представьте себе футбольный матч, в котором в смешанных командах принимают участие люди всех возрастов, обоих полов, с разными способностями и особенностями, играют дружно и все вместе. Это настоящий праздник единения для всех участников и зрителей. Специальный Матч позволит нам вывести на новый уровень диалог о толерантности и инклюзии в России. Мы хотим показать миру, что Россия может быть инклюзивна».



Основатель агентства стратегических коммуникаций Eventica Cергей Колушев отметил, что для компании большая честь поддерживать эту чрезвычайно важную и своевременную инициативу. «Общественное движение «Россия любит футбол!» символизирует инклюзивность спорта, и Специальный матч позволит нам наглядно показать его объединяющую силу. Тот факт, что мероприятие состоится во время главного события мира футбола - чемпионата мира FIFA 2018 – придает дополнительную значимость этому яркому событию», - пояснил он.



Более подробная информация о Специальном матче будет официально озвучена на мероприятии для прессы, которое состоится на площадке стадиона «ВТБ Арена» в четверг 29 июня в 19.00.



«ВТБ Арена парк» - проект комплексного развития территории, включающий в себя строительство многоцелевого спортивного и концертно-развлекательного комплекса («ВТБ Арена» и Центрального стадиона «Динамо»), Академии спорта «Динамо», городского квартала «Арена Парк», а также спортивного парка «Динамо» площадью 8 гектаров. Общая площадь реализуемого проекта – около 32 га. Титульный спонсор – Банк ВТБ (ПАО).



«Арена Парк Ивентс» - компания, созданная в рамках проекта «ВТБ Арена парк» для разработки и организации концертно-спортивных мероприятий, торжественных церемоний, реализации спонсорских программ, заключения партнерских соглашений с крупными международными брендами, привлечения дополнительных инвестиций на реализацию партнерских проектов, таких как развитие Парка Физкультуры и спорта «Динамо», музея спорта, редевелопмент исторических зданий.

