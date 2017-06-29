Сергей Фурсенко: «Зенит» потратит меньше, чем было выручено от продажи Халка, Витселя и Гарая

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о суммах, которые клуб собирается потратить в летнее трансферное окно.

- Мы ориентируемся на те суммы, которые мы выручили от продажи Халка, Витселя и Гарая. Это что-то в районе €120 миллионов. На деле, думаю, мы потратим гораздо меньше. Потому что мы ведем переговоры таким образом, чтобы не платить все трансферные суммы сразу, а разбивать платежи на части. По некоторым игрокам платеж разбит на три года. В некоторых случаях мы договариваемся о получении игроков в аренду. Поэтому клуб не нарушит правила финансового fair play, установленных УЕФА, - передает слова Фурсенко ТАСС.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками ростовчан Кристианом Нобоа и Александром Ерохиным, а также нападающим Дмитрием Полозом, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.