Медведев вышел в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв Джонсона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над американцем Стивом Джонсоном в четвертьфинале турнира в Истбурне.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 18 минут, - 6:3, 2:6, 6:3.
На счету Медведева пять подач навылет, три двойные ошибки и три брейка. У его соперника четыре эйса и одна двойная ошибка.
В полуфинале Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем.
Истбурн
(Великобритания)
Турнир ATP
Покрытие: трава
Призовой фонд: 710 480 долларов
Одиночный разряд
1/4 финала
Медведев (Россия) - Джонсон (США) - 6:3, 2:6, 6:3.
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