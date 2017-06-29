Сергей Фурсенко: Выход Аршавина на новый стадион «Зенита» если не обрушит его, то точно сотрясет

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о возможном возвращении нападающего Андрея Аршавина в клуб.

- Андрей Сергеевич - это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. До сих пор он имеет хорошие футбольные кондиции. Если наш главный тренер сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет.

- Вы обсуждали с Манчини кандидатуру Аршавина?

- Пока нет.

- Вы поднимете этот вопрос?

- Подниму.

- Каково будущее Александра Кержакова?

- Саша в последнее время не очень много играл. Он человек суперактивный и харизматичный, прекрасно ведет передачи на телевидении. Поэтому, мне кажется, что он сам склоняется найти новую профессию где-то около футбола. У него это точно получится, - приводит слова Фурсенко ТАСС.

Сергей Фурсенко: «Зенит» потратит меньше, чем было выручено от продажи Халка, Витселя и Гарая

Напомним, Аршавин является воспитанником «Зенита» и выступал за клуб с 1999 по 2008 год, а также с зимы 2012 по 2015 год. В составе петербуржцев игрок забил 80 мячей во всех турнирах.

С 2016 года 36-летний форвард выступает за казахстанский «Кайрат».

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками ростовчан Кристианом Нобоа и Александром Ерохиным, а также нападающим Дмитрием Полозом, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.