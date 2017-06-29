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Сергей Фурсенко: «Зенит» строит команду, опираясь в первую очередь на российских игроков

Источник:  ТАССКомментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о приоритетах при формировании состава команды.

- Развитие российского футбола для нас - это приоритет номер один. Мы строим команду, прежде всего, опираясь на российских игроков. В частности, на питерских воспитанников. Наша цель - это выстроить мощную российскую команду, которая будет побеждать как в российском чемпионате, так и за рубежом, - передает слова Фурсенко ТАСС.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками ростовчан Кристианом Нобоа и Александром Ерохиным, а также нападающим Дмитрием Полозом, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым. 

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