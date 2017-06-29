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«Ювентус» объявил об уходе Алвеса

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

«Ювентус» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с защитником Дани Алвесом по обоюдному согласию сторон.

Напомним, 34-летний бразилец перешел в туринский клуб летом 2016 года на правах свободного агента после ухода из «Барселоны». Его контракт с Ювентусом» был рассчитан до лета 2018 года.

По данным СМИ, наиболее вероятно, что Алвес  продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне футболист провел 33 матча за «Ювентус» и забил шесть мячей при семи голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Италии, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

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