Борис Майоров: С видеоповторами в футболе я пока не разобрался, но это дело полезное
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров оценил использование на Кубке конфедераций видеоповторов.
- Если честно, пока я до конца не понял, нужны видеоповторы в футболе или нет. Эта игра – консервативная, резкие изменения в футболе приживаются с трудом. Хоккей – другое дело. Там динамику нужно разбавлять паузами. В футболе же иногда просмотр затягивается на несколько минут. Да и голы с помощью видеоповторов как правило отменяют. Засчитали, кажется, всего один – в матче Чили – Камерун. А пенальти вообще не назначают. Впрочем, теперь футболисты на поле ведут себя спокойнее, не прессингуют судей. Это большой плюс.
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