Петкович отказался переходить в «Спартак»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович отказался переходить в московский «Спартак», утверждает портал Novosti.rs.

По информации источника, красно-белые были готовы платить сербу 80 тысяч евро в месяц, однако футболист ответил отказом. Петкович не захотел переезжать в Россию и выразил желание продолжить карьеру в другой стране.

Контракт Петковича с «Црвеной Звездой» заканчивается 30 июня, после чего 24-летний защитник станет свободным агентом. В минувшем сезоне чемпионата Сербии Марко провел 35 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами.