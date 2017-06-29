ЦСКА подписал пятилетний контракт с 18-летним форвардом Лопатиным

Воспитанник армейского молодежного проекта, форвард Андрей Лопатин подписал новый пятилетний контракт с ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне 18-летний баскетболист в чемпионате Единой молодежной лиги ВТБ в среднем набирал 9,9 очка, делал 4,9 подбора, 2,0 передачи, 1,9 перехвата и 0,7 блок-шота за 22,7 минуты.

В 2015 году Андрей стал единственным представителем России, приглашенным на «Матч звезд Европы U18», проходивший во французском Лилле во время Евробаскета.

Предполагается, что ближайшие два года форвард проведет в составе ЦСКА-2 в Суперлиге 1.