Дубль Аршавина помог «Кайрату» разгромить «Атлантас» в квалификации Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Казахстанский «Кайрат» дома крупно обыграл литовский «Атлантас» (6:0) в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы.
У победителей отличились Жерар Гоу (21- минута и 50-я - с пенальти), Андрей Аршавин (26-я - с пенальти и 42-я), Иво Иличевич (30-я и 73-я).
Ответный матч пройдет в Клайпеде 6 июля.
Матч
Голы
Гоу 21 (1:0). Аршавин 26 (2:0 - пен.). Иличевич 30 (3:0). Аршавин 42 (4:0). Гоу 50 (5:0 - пен.). Иличевич 73 (6:0).
Судья:
Омар Пашаев (Азербайджан)
Место и дата
29 июня 17:45, Центральный, Онлайн-трансляция
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