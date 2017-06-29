Виталий Мутко: У сборной России на Кубке конфедераций мы увидели отсутствие безразличия и огромную самоотдачу
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент РФС Виталий Мутко подвел итог выступления сборной России на Кубке конфедераций.
Напомним, россияне не смогли выйти из группы, обыграв новозеландцев (2:0) и проиграв португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).
«В целом нам есть над чем подумать, - сказал Мутко. - Но если говорить по-крупному, мы увидели, что этой команде есть от чего отталкиваться и к чему двигаться. Мы со всеми поговорили, все сделают выводы. Отсутствие безразличия, огромная самоотдача - мы это увидели от команды. Даже после поражения, команда выходила с поднятой головой, потому что было не стыдно, болельщики приехали провожать».
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